美國股市重挫，台股盤中指數大跌逾400點！美國聯準會釋出鷹派訊息，上周五美國道瓊工業指數大跌981.4點，Nasdaq指數及費城半導體指數亦同步重挫，加上大陸疫情延燒，復工腳步緩慢，產業鏈影響持續擴大，利空不斷讓上周好不容易守住1萬7000點關卡的台股今天一開盤就跳空大跌，台積電(2330)、和碩(4938)及鴻海(2317)等權值股領跌，高價股祥碩(5269)、信驊(5274)、力旺(3529)及譜瑞-KY(4066)盤中股價重挫，力旺盤中更吞下跌停板。

盤中僅有樂斯科(6662)、毛寶(1732)、中福(1435)、宇智(6470)及天良(4127)盤中逆勢亮燈漲停，各類股均下挫下，台股指數開低走低，盤中一度大跌逾400點，下探16581.5點，截至11點15分為止，加權股價指數約16630.32點，大跌394.77點，成交量約1887.56億元；OTC指數為197.05點，大跌6.46點，成交量446.94億元。

今天盤中上市各類股以全面下挫，僅食品類股表現較佳，小跌0.84%，其次是網通類股及水泥類股，分別下跌1.1%及1.22%，表現較差者為電纜類股、運輸類股及電子零組件類股，其中電纜類股下跌6.48%，運輸類股下跌4%，電子零組件類股下跌3.7%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、下跌1.22%，表現最差為類股、下跌4.81%。

就技術面來看，上周台股持續受到大陸華東地區復工緩慢及美國通膨升息等因素干擾，上周五加權股價指數以17025.09點作收，累計一周上漲20.91點，漲幅約0.12%，周K收小紅棒，終止周K連2黑，守住17000點，日均量為2527.4億元；OTC收盤指數為203.51點，累計一周下跌0.8點，跌幅約0.4%，周K收小黑棒，日均量632.67億元；受美股重挫拖累，今天台股指數開低走低，盤中大跌逾400點，失守16600點；內外在變數持續干擾台股市場多方表現，外資由買轉賣，台股量增價跌，指數滑落至短期均線以下，雖然日指標尚未反轉往下，但各期均線形成上檔反壓，且短期盤勢再向下回探3月8日前低附近，中期盤勢，周、月指標皆連袂向下，台股中期仍需時間反覆整理。

分析師表示，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，市場預期5、6、7月都可能升息2碼，美債殖利率攀升，壓抑科技股表現。

本周美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氣氛濃厚，加上國際股市重挫，台股短、中期均線已呈空頭排列，建議謹慎操作，減碼營運展望不佳、線型偏弱、法人賣超股，酌量短打業績成長、線型較強、法人買超股；選股以智慧聯網、工業控制、電動車、客戶供應鏈集中及受惠升息循環股，以及具業績/題材，如IPC、NB、化纖、成衣及金融股。

智易(3596)2022年缺料有望逐步改善，預估營收可成長23.2%，目前Wi-Fi晶片、PMIC等缺料狀況仍嚴峻，因部分終端需求放緩，有利於晶圓代工廠將產能分配給網通應用。移動通訊部門受惠美國政府基建政策推動，5G FWA CPE出貨放量，寬頻上網部門同樣受惠美國基建政策，光纖到府覆蓋率和使用戶數長期增加趨勢不變，待缺料舒緩，營收有表現空間。