德化工大廠巴斯夫分享最新的氣候中和路線圖，宣示除準備提供客戶首批淨零排放及最小化碳足跡等相關產品，並確認2030年將溫室氣體排放量較2018年減少25％，並在2050年實現全球淨零排放的目標。

巴斯夫強調，使用再生能源電力將是巴斯夫減排的主要推動力。儘管2021年產量大幅增加，但因提高再生能源使用，二氧化碳排放量仍較2020年減少3％。2021年再生能源電力佔巴斯夫集團全球電力需求16％，預計2021年全球電力需求將在2030年100％由再生能源電力供應。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Dr.Martin Brudermller）表示，為滿足對再生能源的需求，巴斯夫正採取自製與採購的政策，這包括投資自有的再生能源資產及向第三方購買再生能源電力。

巴斯夫已收購Vattenfall公司HollandseKust Zuid（HKZ）風電場股份，預計2023年全面投入營運，將成為世界上最大的離岸風電場，總裝機容量為1.5GW。

巴斯夫還與ENGIE及沃旭能源簽署為期25年的歐洲再生能源購電協定（PPA），為歐洲供應風能和太陽能的再生能源電力。在美國，巴斯夫已為其德州Freeport 和pasadena這兩個生產基地簽訂長期風能和太陽能供應合約。在中國，巴斯夫則與供應商簽署協定，為其廣東省湛江一體化基地採購再生能源電力。

此外，巴斯夫目前德國總部路德維希港基地約50％蒸汽需求來自於蒸汽製造，此過程會排放大量二氧化碳，一項新的方法是利用電力生產蒸汽。

巴斯夫與西門子能源公司合作，在聚乙烯裝置展開第一個專案，利用熱泵和水蒸汽再壓縮來提升廢熱，以此產生蒸汽動力供應整個基地的蒸汽網絡，此專案不僅能每小時生產約60噸蒸汽，每年還能避免約16萬噸的二氧化碳排放量，並減少逾2000萬立方公尺的冷卻水消耗。