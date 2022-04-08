52歲韓國明星具俊曄上月9日風塵僕僕從韓國來台見新婚妻大S（徐熙媛），小倆口相聚才將滿月，今(8日)媒體傳出具俊曄因缺少某些文件必須在近期離開台灣，時間點大約是5月中，稍早本報求證大S經紀人，對方表示具俊曄來台之前就確定要飛紐約工作，強調：「離境跟無犯罪紀錄證明無關」。

大S經紀人進一步表示當初夫妻兩人以為以為只要有結婚證明，進來台灣就可以辦理台灣的居留證，沒有留意到要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在處理中。離開台灣到美國工作完全是規劃好的行程，離境跟無犯罪紀錄證明無關。

具俊曄稍早發文，預告今晚的DJ活動。（圖／翻攝自djkoo IG）

經紀人更強調：「這一趟具俊曄先生原本就是計畫來台灣之後5月直接飛往紐約，在來台灣之前便談妥了5月中旬在紐約的演出工作，所以當初便先申請60天的入台簽證，簽證到期後直接飛往紐約。」而今晚將獻出婚後在台北首次演出的具俊曄，稍早在IG貼出成名曲〈Bing Bing Bing〉的混音版影片，用英文寫下：「今晚！我們在club Ai見！台北！」

小S將現身力挺姊夫。（圖／中時資料照片）

具俊曄今晚將在信義區「Ai Nightclub」夜店當DJ，獻出成為台灣女婿後的第一場表演，先前消息一出就讓粉絲相當期待，稍早他發預告，再度引來粉絲留言加油打氣：「姊夫演出順利」、「這個年紀還能堅持這麼high的音樂，真的不簡單了，很有才華，祝福一切順利」、「國民姊夫好讚，加油」，而本報詢問小S今晚是否會到場力挺姊夫？她回應：「會幫姊夫加油的，謝謝。」承認絕對會現身幫具俊曄衝人氣。