大S離婚後，宣布與20年前交往過的韓國前男友具俊曄結婚，靠著20年不變的電話號碼重新聯絡感情，成為時下熱門話題；具俊曄為愛來到台灣，隔離之後直奔大S家重聚回味往日時光。而具俊曄早年是席捲亞洲的韓流偶像，曾經紅極一時，與香港美男黎明多年前的同框影片也被翻出，引發熱議。

當時身為香港四大天王的黎明造訪南韓，在節目後台與「酷龍」具俊曄、姜元來遇見，順勢現場來了個中韓採訪，黎明秀了幾句韓文，接著說起熟悉的廣東話和中文，不時靦腆的露出微笑，等待翻譯的轉達，具俊曄則在一旁專心聽著，時不時給予反應，三人進行簡易問答環節，由酷龍提問，黎明回答是與不是，綜藝感十足的黎明還會開開玩笑，現場氣氛熱絡，雖然是第一次見面，但節目效果默契十足。

當時正值顏值巔峰的黎明，穿著一身黑色無袖上衣，露出結實手臂，勁瘦酷帥的模樣擄獲萬千少女的心。具俊曄當時是光頭造型，頭上頂著黑色的太陽眼鏡，穿著白色無袖上衣還帶著項鍊，健美身材展現陽光魅力，與黎明的打扮剛好一黑一白。如今多年過去，黎明依舊在演藝圈拍戲，外貌沒有很大變化，仍能看出當年的影子，而具俊曄轉為潮流熟男，兩大男神都保養得宜。

網友一看紛紛留言「具先生是魅力的帥！黎明是臉白好看~」、「具俊曄沒有很帥，但黎明是真的帥」、「具...帥得很像少林和尚」