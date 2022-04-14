女星大S(徐熙媛)老公具俊曄婚後首場活動，原訂4月8日在信義區的知名夜店Ai Nightclub演出，要跟超兇「平交道女神」藍星蕾尬DJ功力，怎料當時傳出確診足跡，因此延期至明(15)日晚間舉辦，具俊曄稍早在IG表示自己興奮到睡不著，隔空跟粉絲們喊聲：「我等不及了！！明天見！！」。

大S和韓團「酷龍」成員具俊曄上(3)月8日宣布閃婚，隨後具俊曄來台隔離，結束後住進大S豪宅展開新生活，具俊曄在台灣沒有停下工作，日前宣布NFT作品7秒光速售罄，以DJ Koo藝名擔任DJ的具俊曄，婚後第一場活動獻給位在信義區的知名夜店Ai Nightclub，原訂4月8日演出，怎料後來傳出確診足跡，夜店當天晚上6點多臨時宣布暫停營業，演出也因此延期至明(15)日舉辦。

雖然今(14)日本土確診數為874人，但具俊曄並沒有改變計畫，明(15)日將照常登台，稍早他還在IG興奮發文表示：「明天重新在徹底清消後的夜店AI見！！想到要跟大家見面，今天好像會睡不著！！I can’t wait !! See you tomorrow!!（我等不及了！！明天見！！）」。

多網友湧入替他加油打氣，紛紛留言：「姐夫加油」、「預祝演出一切順利」、「實在等不及啦」、「國民姐夫終於要現身啦」、「姐夫防疫也要做足喔」、「歐巴演出前還是要睡飽啦」，更有南韓粉絲表示「好想去台灣喔」、「想去台灣看你表演」，用熱議在留言區幫忙暖場。

不僅如此，具俊曄也轉發了夜店的防疫方針，入場的所有人員皆必須完整接種完3劑疫苗，也要出示疫苗接種紀錄，包含小黃卡、健保快易通APP或是數位新冠病毒健康證明，當晚也必須掃實名制登記，最後則是要進行手部消毒、測量體溫且進出場地都必須全程佩戴口罩，防疫規格做得相當徹底。