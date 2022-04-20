本土疫情持續上升，確診數連日破千，居家隔離的人數也暴增，但疫調及匡列速度趕不上腳步，衛福部長陳時中近日多次強調民眾應有「自主應變能力」，此話引發民眾不滿「那還需要政府幹嘛？」他今天對此回應，每個人都有應該盡的防疫責任，每個人都做好，防疫就做得好」。

陳時中今天赴立院衛環委員會前受訪表示，自主應變已經講很久了，如果你接到通知是確診者，但還沒得到隔離通知書，自己先注意、家人密切接觸者也要注意；如接到親友通知他確診 ，你自己也要做一點行為管理，空窗期的時候不要到處去走，不要接觸其他的人。他強調，防疫裡面每個人都有應該盡的責任，每個人都做好，防疫就做得好。

有專家建議縮短匡列接觸者的居家隔離天數，陳時中日前在立院備詢時表示「有這個可能性，要一步一步來」。今天再被問及此事，他並未正面回應，僅表示「目前先把確診者解隔條件合理放寬」。

指揮中心昨修訂「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助措施」，確診患者或居家隔離者，只要有緊急就醫需求，開放由同住親友接送或自行步行、開車騎車前往醫院。但民眾擔心，如果不會開車又離醫院很遠，該如何及時就醫？陳時中表示，還是有防疫計程車，目前提供多重選擇，盡量把行政效率提升。

本土疫情嚴峻，陳時中是否投入市長選舉引發外界關注，外傳陳的競選團隊已經成形，他簡短回應「現在不談選舉的事情」。