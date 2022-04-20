藝人李妍憬18日確診新冠肺炎後，住進防疫旅館隔離，她先是開直播抱怨餐點「跟餿水一樣」，又因為防疫旅館改為兩人一室，忍不住質疑：「不會交叉感染嗎」，如今又表示溫度計根本不準，讓她語帶擔憂表示：「我好怕自己槓上政府，因為說太多實話」。

李妍憬在臉書曬出2張溫度計的照片，只見量體溫一次是33.7度，另外一次是32.9度，讓她表示：「我一直說溫度計壞掉，我剛想辦法泡澡，全身汗想說排毒，還運動起來，然後量33度多是有鬼歐」，接著附上與飯店護理站的對話記錄，只見她跟對方反應：「溫度計真的不準」，對方回覆：「妳有感覺發燒嗎？35度以上都可」，讓她無奈表示真的太誇張，希望能拿到正常的溫度計。

事後，李妍憬終於換到新的溫度計，不過卻表示同樣位子同樣時間兩支一起量還是差一度，讓她疑惑表示：「到底是發生什麼事？我還活著嗎？哪有人34度活整天還掉(跳)舞咧」，但也不改直率性格直言：「我好怕自己槓上政府，因為說太多實話」。

對此，網友紛紛留言：「好好休息，別想太多，我們都等著妳健康回來，愛妳唷」、「體溫太低了吧，妳多喝熱水讓體溫慢慢上升，保重身體」、「可能妳真的沒事了，只是血壓低，需要吃大餐」、「休養時心情不要有太大起伏，病才好得快」、「用傳統的溫度計。這種的很多都不準」、「我目前也在隔離，溫度計也是量到都在34左右」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。