一名來台灣讀大學的大陸籍21歲女學生小美，在107年時被一名任職於東區知名夜店的林姓友人邀請夜店喝酒，未料小美喝到爛醉，遭到林男揹回家性侵，女子醒來時，見到林男正在她身上辦事，還喃喃自語說「射不出來」，小美於是說「那就先不要了」，並對林男提告，事後傳訊質問，林男還回稱：「好嘛～我還是會很疼你。」台北地院依乘機性交罪判刑林男3年4月。

根據判決，來台就讀大學的陸籍女子小美，於107年10月某日，應一名在東區知名夜店任職的林姓男子邀約，前往夜店喝酒。凌晨因酒醉而在夜店女廁內昏迷失去意識，林男竟揹著小美離開該夜店後，帶往自己住處內進行性侵。

小美向法官控訴，自己醒來時，林男正壓在身上不斷抽動，當下自己就呆住，腦袋空白了一段時間，當時還記得林男一直喃喃自語抱怨怎麼都射不出來，於是回答「那就先不要了吧」，林男才離開她身體，且當時自己沒有拒絕能力，怕推開林男會激怒他，外加處在茫然狀態，剛好林男說他射不出來，就順勢要求他停止。

小美事後不知該如何處理，還向大陸的女閨蜜哭訴。接著傳訊息問林男到底發生何事？林男告知她醉在廁所內，然後由他扶出，林男還拿出「微信」傳送訊息向小美證明證明，寫著：「你該不會，在吐」、「我一定要把你蹲在廁所的事蹟記錄下來，太丟人太經典了」、「你昨天吐著上車的」。

小美不甘受辱，又傳訊質問林男，「我明明那麼不清醒，你為什麼還要對我做那種事情？」林男回答「所以我等你清醒點了。」小美又說，「我有記憶的時候已經發生了。」而林男則回，「好嘛~我還是會很疼你。」

小美當下氣炸直接說，不是那個的問題，你還沒做安全措施。林男卻回，「一開始有。」，小美又問，「然後呢？」林男卻回，「吼唷講的好鉅細靡遺，後來我以為沒有的話能快點出來，結果都沒出來。」

法官審理後認為，根據兩人對話紀錄，小美質疑林男為何於其不清醒、無記憶時發生性行為，而林男並未加以澄清或解釋，僅以「好嘛~我還是會很疼你」等語敷衍搪塞。又經小美持續追問案發過程，林男仍未說明小美是否有任何迎合或抗拒之反應。由上開對話紀錄可知，小美於發生性行為之前，確實處於無意識之狀態，且林男對此知之甚詳，仍乘此機會與小美發生性行為。

法官認定，女方起初怕受害不知所措，沒立刻對外呼救，但事後立刻向閨蜜求助，在閨蜜鼓勵下報案，對於隻身異鄉求學的年輕女性而言，這樣的反應並非異常，而林男卻否認犯罪，與女方無賠償和解，更聲稱女方沒向他求償，雙方失聯後，「我就不在意她這個人」。

小美事後心碎回大陸，遞狀請求法官依法處理，「讓壞人受到他應該受到的懲罰，這樣才能讓我這樣的受害者相信這個世界還有光明的存在」，法官依乘機性交罪判林男3年4月徒刑，可上訴。