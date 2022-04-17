南韓男團始祖「酷龍」成員具俊曄上月8日大S（徐熙媛）結婚，除了火速來台見新婚妻，昨（16日）凌晨還在信義區Ai夜店表演，雖然大S未現身挺丈夫，但稍早之前網友目擊她和具俊曄、小S、郭彥甫等人在台北某米其林二星餐廳聚餐，夫妻倆甜蜜並肩享用美食，就算只有背影也好閃。

南韓網友今（17日）在韓網theqoo以「在台灣餐廳用餐的具俊曄、徐熙媛夫妻和徐熙娣」、「具俊曄和徐熙媛夫婦照」等標題發文，並上傳2張動圖，可以看到具俊曄、大S和小S坐在餐桌的同一邊，對面則是藝人郭彥甫和圈外友人，值得注意的是，具俊曄頂著顯眼的光頭，肩膀寬大厚實，讓坐在旁邊的大S顯得小鳥依人。

具俊曄、大S和小S等人現身台北米其林餐廳吃飯。（圖／翻攝theqoo）

具俊曄16日在Ai夜店做長達65分鐘DJ表演，本來不打算出席的小S夫婦，透過經紀人表示「覺得家人還是要挺一下」，到了現場小S直誇「覺得姊夫很有魅力」，具俊曄表演一半也用英文介紹小S出場高喊：「歡迎徐熙娣！」，表演結束前再度邀小S上台宣傳《九九乘法表》，結束後兩人不忘獻上擁抱祝福。

具俊曄經過1天的休息，17日凌晨發文感謝大家，同時在IG限時動態轉發大家拍攝的畫面，貼文部分則是先用英文寫下「Thank you for coming yesterday」，接著再用韓文表示，「特別是來支持我的小姨子！！最棒了！」並Tag小S。