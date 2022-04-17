大S具俊曄婚後首同框！ 夫妻並肩用餐畫面閃爆

大陸富商汪小菲曾和大S（徐熙媛）結婚10年，未料官宣離婚後106天，大S就閃婚前男友「酷龍」具俊曄，今（17日）還被網友拍到首同框用餐的閃照。至於汪小菲，他今（17日）凌晨開直播呼籲外界別再關心自己的感情，並吐露經營餐廳的不易，引起熱議。

汪小菲今（17日）凌晨3點多在抖音開直播，許多網友以為他喝醉了，不過汪小菲澄清自己只是睡醒開播，面對一群網友留言要他追回大S，汪小菲直接喊話：「我現在一門心思搞事業，大家就別關注我的感情生活了！」

汪小菲17日凌晨在抖音開直播。（圖／抖音@汪小菲）

眼見新冠肺炎重創各行各業，汪小菲大吐開餐廳的苦水：「要不是現在大環境特殊原因，我的分店早就開到全國各地了！早就超過以前的俏江南了！」 他透露本來計畫要開50家餐廳，無奈大環境因素不允許，只能先放棄。

除此之外，汪小菲也在直播中表示自己是巨蟹座，明明對別人很好，卻表達不出來，所以導致自己經常被誤會，感覺很冤枉。

這番言論，令人不禁聯想起汪小菲在微博怒嗆小S「是不是藥吃多了？」，發洩不滿對方在節目上大聊大S與具俊曄的重逢故事，還強調自己發這文章完全清醒「我沒喝酒」，招來外界正負評論。

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