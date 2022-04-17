台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸早婚早生，44歲就育有22歲的漂亮女兒廖思惟（Trinity），母女倆常被誇根本姐妹。近日，廖思惟分享個人的日常照片，不但秀出修長美腿，還小露性感酥胸，令網友大飽眼福。

廖思惟比164公分的孫芸芸高4公分，目前人在澳洲念大學，由於該國位於南半球，現在正值夏末初秋，因此有清涼的美照，今（17日）她PO復活節外出的照片，寫道：「heheh,Easter Sunday」畫面中，廖思惟身穿黑色熱褲，露出一雙白皙又勻稱的長腿，上身則是搭著純白衣服，正面深V領口的設計，不只露出粉紅蕾絲內搭，連北半球和深邃事業線都若隱若現，青春的曲線相當賞心悅目。

許多網友紛紛留言讚賞廖思惟：「太性感了吧！」、「好漂亮」、「兩米八的大長腿」、「好喜歡妹妹的穿搭，可以出一個穿搭心得嗎」、「美」。

廖思惟是孫芸芸、廖鎮漢的女兒，含著金湯匙出生，不過父母很重視小孩的隱私權，廖思惟直到成年才在尾牙的活動上首露面，並積極地經營社群平台，集結父母俊男美女基因的她，臉蛋姣好、身材勻稱，連EQ都很高，有次被網友留言酸髮色顯老，廖思惟非但不生氣，還貼了個笑哭的表情，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」。