由胡瓜領軍主持的節目《綜藝大集合》，今（17日）驚傳確診者案32738曾參與節目在嘉義大林聖賢宮的錄影，且全程未戴口罩，據悉該名確診者是34歲台語歌手曾瑋中，所屬經紀公司已證實此事，他本人稍早之前也在臉書發聲：「目前我人很平安在檢疫所隔離中，有服過藥現在也沒有任何不適症狀了。」

曾瑋中今（17日）在臉書證實自己感染新冠肺炎，目前人在檢疫所隔離，吃過藥後身體好多了，並無奈地吐露心聲：「沒有人願意染疫，我現在能做的就是乖乖隔離、配合疫調」，至於4月8日曾觀看張惠妹的小巨蛋演唱會，他特別解釋：「目前沒有明確證實是因為參加妹姐的演唱會而染疫，所以麻煩請不要做過多的揣測或影射唷。」

最後，曾瑋中呼籲外界盡可能完成疫苗接種，「雖不能預防染疫但是至少能高機率避免重症，在疫情肆虐的這個當下，還是能打疫苗就趕快去打吧。」文末不忘祝福大家平安、健康。

據了解，曾瑋中4月8日參加張惠妹小巨蛋演唱會，事後得知演唱會有確診者，為安全起見4月10日做居家快篩結果為陰性，但隔幾天後他感覺身體不適，15日再做快篩結果為陽性，隨即配合政府疫調隔離，而曾瑋中經營的食鍋姨鍋物料理也立刻停業一日、進行店內外消毒，相關工作人員已進行居家隔離。

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