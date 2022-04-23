【愛傳媒葉毓蘭專欄】Omicron變異株令本土疫情迅速升溫，國內染疫人數每天持續增加，很多第一線警察同仁也不幸染疫，遭到匡列隔離。

我從去年就大聲疾呼，要為警消移人員投保防疫險，所幸內政部長的允諾支持，使得警政署即時能為部分警察人員投保防疫險，讓他們在第一線值勤更有保障。

回想去年6月11日審查防疫紓困特別預算第3次追加預算案時，我便提出質詢及預算提案，要求政府應該為警消移人員投保防疫保險，讓同仁不幸染疫確診時，能有更多一層的保障。

內政部徐國勇部長在答詢時允諾，將研議警察、消防、移民以公費加保防疫險。

立法院休會期間，更在7月1日邀集警消移民等相關機關召開協調會，要求內政部盤點警察、消防、移民第一線防疫人員人數及納保方案，並規劃納保中央、地方警察、消防機關及移民署人員5萬2,521人，納入一次性關懷金、隔離保險金、住院日額保險金等保險給付項目。

就以目前警察而言，警政署為警察人員投保的防疫保單，已於4月1日正式生效，投保人數將近4萬人，確診理賠金額為6萬元、隔離理賠金額為3萬元。

但是有一點比較令人納悶的事，警政署卻沒有為所有警察人員投保防疫險，而忽略了交通隊、偵查隊等，警察單位內外勤沒有所謂真正的區隔，即使內勤人員未第一線接觸民眾，但外勤人員每天都會與內勤人員接觸。

雖然4月22日警政署特別發布新聞稿說明：「警察公費防疫險無差別待遇，符合行政院投保規定都可保」，內容提及凡符合行政院相關規定之執行防疫工作人員，不限派出所、警備隊、偵查隊鑑識小隊、行政組或外事科等單位，均可以公費投保警察防疫險，但還是令人覺得為德不卒，希望警政署應該努力爭取為全部警察人員投保防疫險，成為警察同仁的靠山，也呼籲政府，絕對不可忘記這群第一線警察同仁的辛勞。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。