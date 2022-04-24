北大武山又傳山難！屏縣消防局通報，24日一名山友於北大武山1.7k處墜崖，妻子在崖邊呼叫無人回應，立刻打電話通報救援，救難人員到場，從1.5k處取繩下切30米，目測傷者離救難人員還有30米，已經沒有生命跡象。

檜谷山莊莊主於粉絲專頁表示，消防分隊及特搜大隊救難人員獲報到場後，晚間7時許下切到傷者位置，回報已經沒有生命跡象，但眾人還是費了九牛二虎之力，將死者搬運至步道，並以人力接力方式搬運下山。

據了解，死者與妻子2人至檜谷山莊一日遊，午後吃飽飯回程，走到1.7 K時，走在前面的先生踩到濕滑石頭，先滑倒滾落約30米的之字坡未停，再從1.65k邊坡處滑落約60米，當場死亡。

莊主強調，北大武山是一座很容易滑倒又不允許滑倒的山，0.2k以上到三角點，處處危崖峭壁，卻都被樹木、草叢給掩蔽，減少裸露感，危險卻存在，容易讓人鬆懈了心防，加上半年以上時間步道濕滑，在下坡時對所有山友都是一個嚴峻考驗。

莊主無奈表示，說多了怕折了山友冒險犯難的心，不宣導又怕許多山友不知道北大武山的危險，只能說，上山有絕對的危險，要有絕對的注意。他也祈願生者平安，往生者安息。