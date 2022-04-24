北市醫護、防疫人員「以篩代隔」 最快今天上路 11:492022/04/24 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市有意讓醫護「以篩代隔」，市長柯文哲24日表示，醫護人員和防疫人員要先上路，每天早上快篩，陰性繼續上班才能確保系統運作。 柯文哲今視察中山區關懷中心，他指出，醫護人員和防疫人員要先「以篩代隔」，以中山區關懷中心為例，有2、30個工作人員，難道有1人確診就整個停擺，還有2000多人要照顧怎麼處理。 他表示，醫護和防疫直接相關人員要先排除掉，標準動作是每天早上快篩，陰性繼續上班，陽性的撈出來，才能確保系統運作，線上討論一下，可以的話今天就開始，最慢明天上路。 韓正：確保今年電力供應穩定 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 #新冠肺炎 #台灣 #醫護 #以篩代隔 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》林耀宗次子確診 領航猿全隊快篩陰性下午照打 11:552022/04/24 體育 桃園買不到快篩 民眾擠爆採檢站 04:102022/04/24 地方新聞 泰博快篩試劑再降價 5入裝每劑195元 11:522022/04/24 財經 全聯開賣1人份快篩 高風險4縣市限量供應 07:422022/04/24 生活 法傳系統大塞車 柯文哲曝情況嚴重：北市自主應變處理 11:282022/04/24 生活 演藝圈確診狂燒 陳美鳳緊急快篩「捅太深」流血 08:222022/04/24 娛樂 逾123萬支快篩試劑 趕周日前鋪貨各通路 04:102022/04/23 財經要聞 簡化疫調 居隔擬縮短為7天 04:102022/04/24 生活新聞 以篩代隔採3階段 侯友宜：緩不濟急 04:102022/04/23 生活新聞 15檔綠電尖兵 法人搶卡位 04:102022/04/24 財經要聞 政府空喊病毒共存 挨批政治騙局 04:102022/04/24 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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