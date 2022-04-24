台北市有意讓醫護「以篩代隔」，市長柯文哲24日表示，醫護人員和防疫人員要先上路，每天早上快篩，陰性繼續上班才能確保系統運作。

柯文哲今視察中山區關懷中心，他指出，醫護人員和防疫人員要先「以篩代隔」，以中山區關懷中心為例，有2、30個工作人員，難道有1人確診就整個停擺，還有2000多人要照顧怎麼處理。

他表示，醫護和防疫直接相關人員要先排除掉，標準動作是每天早上快篩，陰性繼續上班，陽性的撈出來，才能確保系統運作，線上討論一下，可以的話今天就開始，最慢明天上路。