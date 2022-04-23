本土疫情持續升溫，演藝圈也跟著淪陷，多位藝人和工作人員相繼染疫，或是被列為「密切接觸者」遭匡列，柯震東目前正在拍攝的新片劇組也傳出有人確診，對此，他透過經紀人潔西卡回應，所有人員包括柯震東快篩皆陰性，所以並無計畫停拍。

柯震東經紀人表示柯震東目前身體狀況良好，也沒有遭匡列，「劇組目前因應疫情，各組工作人員與演員都固定做快篩檢測，昨天現場拍攝人員快篩名冊皆陰性，目前拍攝計畫沒有更動，謝謝關心！」而據傳，該劇組是九把刀與柯震東再度合作的新片。