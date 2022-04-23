柯震東新片劇組人員爆確診 經紀人曝快篩結果 20:092022/04/23 中時 孫伊萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯震東目前正在拍攝的新片劇組傳出有人確診。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續升溫，演藝圈也跟著淪陷，多位藝人和工作人員相繼染疫，或是被列為「密切接觸者」遭匡列，柯震東目前正在拍攝的新片劇組也傳出有人確診，對此，他透過經紀人潔西卡回應，所有人員包括柯震東快篩皆陰性，所以並無計畫停拍。 柯震東經紀人表示柯震東目前身體狀況良好，也沒有遭匡列，「劇組目前因應疫情，各組工作人員與演員都固定做快篩檢測，昨天現場拍攝人員快篩名冊皆陰性，目前拍攝計畫沒有更動，謝謝關心！」而據傳，該劇組是九把刀與柯震東再度合作的新片。 台東＋25 小吃部傳播鏈續燒 確診足跡曝光 陳時中提重點疫調 鄭文燦建議這些也列高風險 #柯震東 #劇組 #經紀人 #拍攝 #新片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社區風險增「當打第四劑」 醫：這族群確診不易再感染 10:392022/04/23 生活 徐乃麟確診！親曝身體狀況 在家隔離中 16:202022/04/23 娛樂 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 基隆居家醫療照護快速通道成效好 解決申請案塞車問題 17:032022/04/23 生活 亞歷鮑德溫誤殺事件判定無罪 律師聲明曝「有人需要負責」 10:302022/04/23 娛樂 地方爭取消疫調 陳時中邀6縣巿首長開會未做結論 13:132022/04/23 生活 做好確診準備 前台大醫曝1狀況喊恭喜 染疫後這事很重要 13:362022/04/23 生活 三立累計8確診不停棚 主播張齡予、高毓璘曝公司現況 18:432022/04/23 娛樂 聯發科驚傳員工確診 新竹市府證實：3人染疫 20:122022/04/23 生活 苗栗仁德醫專爆6生確診 4班級停課10天 18:572022/04/23 生活 病毒共存路不好走 醫曝1駭人數據：未來恐有60兒童亡 08:092022/04/23 生活 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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