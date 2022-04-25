曹佑寧演出研究古老遊戲的作家。（華映提供）

薇諾妮卡費瑞兒加盟《詭棋》，為卡司增添星光。（華映提供）

跨國合作的懸疑驚悚電影《詭棋》由香港新銳導演胡樂筠執導，除了集合知名的歐洲演員之外，台灣實力派女星許瑋甯與曹佑寧亦有演出，許瑋甯扮演被家暴的華人太太，在預告中有幾幕脖子染血的冷冽鏡頭；曹佑寧則是演出研究古老遊戲的作家。

胡樂筠一向習慣在世界各地尋找拍攝靈感，她在奧地利薩爾斯堡的周邊小鎮旅遊，湖光山色，如詩般美麗，同時看到1間廢棄的小屋，讓她覺得很有故事感，她慢慢觀察小屋，發現裡面有1個老棋盤，讓她出現了靈感，拍攝1個以棋盤遊戲為主題充滿靈異感的故事。

《詭棋》全程都在歐洲奧地利名勝莫札特的故鄉薩爾斯堡拍攝，集合美國、德國及亞洲等國際化團隊合作，除了華人演員外，胡樂筠想就近找歐洲的演員合作，電影中很重要的母親一角原本已經選定1位女演員，但在開拍之前，臨時無法飛往奧地利，女演員的經紀公司提出由同公司另1位演員薇諾妮卡費瑞兒來接演，但薇諾妮卡在德國是知名演員，更不時前往好萊塢拍戲，近期像是《藥命交錯》、《操控》、《尋找快樂的15種方法》等都可以看見她的精湛演出。

劇組一度覺得沒有希望，沒想到劇本火速通過各地經紀公司審核並交到她的手上，薇諾妮卡表示很喜歡故事，而檔期滿滿的她剛剛好在兩部演出的電影間有10多天的空檔，她便放棄休息，飛往奧地利拍攝。除了薇諾妮卡之外，還有曾在《弒婚遊戲》中演出的伊莉絲蕾薇斯克、吉娜史汀柏等人。電影5月13日在台上映。