第二屆《大和獎》微電影競賽成績揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，從105部入圍作品中脫穎而出，勇奪銀獎與兩項佳作，表現優異，充分展現該校師生團隊在數位影視創作的雄厚實力。

《大和獎》由大和建設主辦，目的在為台灣大專院校莘莘學子及對拍攝有熱忱導編們提供發揮長才舞台；並鼓勵社會大眾細膩發掘社會各角落「愛－的故事」，藉由文字與鏡頭，記錄下台灣最美的人、事、物，讓更多人看見溫暖，形成愛的循環，讓世界因愛的傳承而更美好，更良善。

指導老師梁朝棟表示，本屆競賽校園組計有數百部作品參賽，在105部入圍作品中，龍華學生就有16部影片。經過複審後，文創系三年級學生勇奪銀獎殊榮，獎金10萬元；另有兩項佳作，成績令人驚艷。

龍華科大榮獲銀獎作品《蜘夢》，由文創系學生洪佳伶、李文伶、蔡伶彥、蔡旼瑾、蕭俊涵等五位同學共同創作。編劇洪佳伶表示，影片描述故事中事業有成的阿律，看見被主管責罵的實習生時，想起當年工作上錯誤百出的自己。劇本匠心獨具，結合動畫製作，別出心裁，引人入勝，整體製作嚴謹，榮獲銀獎實至名歸。

龍華科大文創系學生團隊作品《兌換》獲佳作。(圖/龍華科大提供)

佳作之一《兌換》是呂婉綺、蔡佩倫、王羿情、游宗霖等四位同學共同創作。導演呂婉綺說，影片描述婉婷從小就跟媽媽相依為命，隨著時間推移，母親得了失智症，年齡退化到10歲左右，行為舉止變得像小朋友一樣。影片故事溫馨，專業演員演出自然，分鏡用心，伏筆讓劇情更精采。

龍華科大文創系學生團隊作品《愛不曾消失》刻劃祖孫情，同獲佳作肯定。(圖/龍華科大提供)

另一部佳作是《愛不曾消失》，由李宛儒、黃承哲及魏翊光同學創作。導演李宛儒表示影片是以祖孫情來呈現，劇本頗富深意，剪輯節奏流暢，實屬佳作。

龍華科大校長葛自祥表示，學校長期支持學生參與各項競賽，促使同學將源源不絕創作能量結合創新想法，盡情發揮所長。文創系學生將創意結合數位影音，以實質影片呈現於觀眾眼前，在各類微電影比賽中都有極優異表現，獲獎是創意被評審所認可的最佳證明，也是對龍華科大的肯定。相信學生未來必能學以致用，在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位產業人才。