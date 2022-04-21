環保局長黃政釧代表縣長林姿妙至柯林社區祝賀獲得優等佳績。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

柯林社區水域生態調查結合低碳遊程。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

金岳社區耆老工藝文化傳承與空間改造。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為落實在地減碳行動，環保署舉辦「村里減碳行動」競賽，4月20日公布比賽結果，宜蘭縣員山鄉結頭份社區拿下銀級組特優的殊榮，宜蘭縣環保局長黃政釧21日代表縣長林姿妙至頭份社區貼紅紙祝賀，鼓勵更多社區一起投入低碳行動。

環保署從101年開始，推行低碳永續家園認證，讓減碳行動成為國人的生活習慣，而舉辦「村里減碳行動」競賽，全國共57處村里參賽，每組特優僅取2名，歷經2個多月分區分組評選後，在20日公布比賽結果，表揚各縣市的績優村里。

而宜蘭縣就獲得多項獎項，其中員山鄉結頭份社區榮獲銀級組特優、冬山鄉柯林社區獲得銅級組優等，及南澳鄉金岳村獲得長期參與專業獎的佳績，環保局長黃政釧21日特地前往該社區貼紅紙祝賀。

環保局表示，宜蘭長期推動社區綠色生活營造，從社區村里由下而上建構低碳永續家園，也輔導社區村里參與低碳永續家園認證評等，233村里參與率超過5成，已累積獲得6處銀級村里、46處銅級村里的佳績。

環保署在20日頒獎典禮當天，主任祕書葉俊宏致詞時也以宜蘭縣結頭份社區為例表示，該社區利用廢竹結合家戶廚餘製作成堆肥，再循環農耕回社區農園，就是再利用的最佳典範。

其頭分村為典型農村社區，農民每年砍下竹子產生大量廢棄物，過去都以燃燒或棄置做處置，後來將廢竹與廚餘結合再利用，發酵製成土壤改良劑，作為友善耕作的養料，減少使用化肥也減少碳排放與空污。

黃政釧表示，獲特優的結頭份社區不但將農業廢棄物「化廢為寶」，更進一步成立「低碳學習工坊」，實踐從土地到餐桌的永續生活，凝聚社區向心力，各項低碳行動年減碳量可達23000公斤。

而銅級組柯林社區則號召居民認養、維管守護社區周邊水域，定期檢測水質及移除外來種，確保生態、水質無虞；另長期參與專業組金岳社區近年積極推動部落建築營造，利用傳統建材及工法建立傳統屋，具有冬暖夏涼之效。