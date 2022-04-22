晶圓代工廠聯電(2303)於今（22）日世界地球日宣布第7屆「綠獎」擴大獎助，在原有的生態保育獎項外新增「綠色創新獎」，涵蓋氣候變遷及循環經濟2大議題，總獎金自300萬元提升至400萬元，即日起徵件至8月底，歡迎對淨零減碳、資源再生有想法、有創意的單位報名參加。

聯電第7屆「綠獎」共有3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原、大陽日酸、欣興等8家企業夥伴響應。為鼓勵青少年投入環保實踐，今年提高青少年環境行動獎總獎金至20萬，並舉辦北中南高中校園巡迴講座暨說明會，邀青年學子共同關注環保議題。

而聯電今年「綠獎」徵件除了「大型生態保育計畫」及「青少年環境行動獎」外，亦響應全球重視氣候變遷及資源短缺、新增「綠色創新獎」，將徵求針對氣候變遷和循環經濟提出的創新解決方案，同時，聯電也將舉辦培力工作坊及規劃課程，讓創新提案得以優化及實現。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，面對疫情及氣候變遷的衝擊，聯電一直思考如何以企業角色為地球盡一份心力，而「綠獎」正是一個很好的平台，實踐集團對這片土地的關懷。

簡山傑指出，聯電舉辦「綠獎」6年以來，長期深耕生態環保領域，至今已實現39件生態保育計畫及青少年環境行動倡議，現在將徵件範疇擴大至氣候變遷及循環經濟領域，希望透過這次轉型，讓有心投入永續行動又有好點子的團隊，能有個全新舞台得以發揮。