身為台灣及馬來西亞國家級貿易推廣機構的外貿協會與馬來西亞對外貿易推廣機構MATRADE(Malaysia External Trade Development Corporation)日前合作舉辦線上訓練活動，由貿協副秘書長李惠玲與MATRADE副執行長Mdm. Sharimahton Mat Saleh共同揭開序幕。貿協表示，此次由雙方重要幹部及相關駐外單位人員計110位專業貿易推廣人員展開互相交流。

活動為雙方於2018年簽署的合作備忘錄(MoU)架構下的具體合作，2019年各有2名職員前往對方總部受訓，當時以清真食品推廣及數位行銷為主題，惟受疫情影響停辦2年，直至2021年第6屆台馬經濟合作委員會(Malaysia-Taiwan Economic Cooperation Committee, MTECC)會議決議，於今年改以線上方式辦理，突破疫情限制，讓兩會貿易推廣人員精益求精的跨國交流得以延續。

今年馬方提出半導體、永續供應鏈與綠色會展、數位行銷等3項議題向台灣學習。貿協除分享自身數位推廣經驗外，並邀請合作夥伴台灣國際半導體協會(SEMI Taiwan)資深經理劉智文、工研院(ITRI)研究員林沅蓁、陳仲瑜分別就馬來西亞參與半導體供應生態系之機會，以及低碳經濟、綠色供應鏈提出專業看法。相對地，台方則以第12大馬計劃(12th Malaysia Plan)商機、疫後馬國電商市場概觀及非洲市場合作計劃等3項議題向MATRADE請益。

貿協提及，馬來西亞位於東南亞的中心樞紐，包括清真食品產業、生技、醫藥、電子廢棄物處理及電子商務等市場潛力巨大，為台灣加強經貿合作的重點國家。此外，馬來西亞是我國第7大貿易夥伴，第8大出口市場，第8大進口來源，除新加坡外，是我國在東協最重要的貿易夥伴。未來台馬雙方將透過組團拓銷、舉辦產業論壇研討會及商機媒合會等各種方式，促進台馬企業交流攜手合作，互惠互利。