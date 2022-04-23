IC設計大廠聯發科傳有多名員工居家隔離，新竹市政府證實，確診名單的確有3案在聯發科任職，分別在19到23日新增確診案列。

1名是20多歲男性，近日至外縣市打球接觸到確診者，接獲匡列通知後居家隔離，後出現鼻水症狀並採檢確診。

另1名為30多歲女性，近日參加喜宴，因同桌友人隨後確診，被匡列居家隔離且採檢後也確診。另名為40多歲男性，因曾與確診友人在外縣市聚餐，獲友人告知後自行篩檢確診。