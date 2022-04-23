聯發科驚傳員工確診 新竹市府證實：3人染疫 20:122022/04/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市府證實聯發科有3人確診。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC設計大廠聯發科傳有多名員工居家隔離，新竹市政府證實，確診名單的確有3案在聯發科任職，分別在19到23日新增確診案列。 1名是20多歲男性，近日至外縣市打球接觸到確診者，接獲匡列通知後居家隔離，後出現鼻水症狀並採檢確診。 另1名為30多歲女性，近日參加喜宴，因同桌友人隨後確診，被匡列居家隔離且採檢後也確診。另名為40多歲男性，因曾與確診友人在外縣市聚餐，獲友人告知後自行篩檢確診。 竹市＋51 皆為輕症或無症狀 車站、賣場皆有足跡 朱芯儀挺過6次化療將開刀竟爆與確診者同錄影 老公衛斯理吐實情 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中提重點疫調 鄭文燦建議這些也列高風險 15:082022/04/23 生活 醫院稱快篩試劑剩2天庫存？ 北市：還有13.5萬多組 17:002022/04/23 生活 疫情延燒金門外島 金防部1戰士確診隔離 14:272022/04/23 生活 「這情況」若發生 呂秀蓮：民進黨將面臨政權保衛戰 09:162022/04/23 政治 羅智強正式去職黨副秘書長 國民黨官網撤簡介 15:112022/04/23 政治 三立累計8確診不停棚 主播張齡予、高毓璘曝公司現況 18:432022/04/23 娛樂 確診個案激增 新北消防100台救護車全投入防疫勤務 17:302022/04/23 生活 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 《原子少年》3選手驚傳確診 Ella、坤達快篩結果出爐 13:462022/04/23 娛樂 市長聯合防疫討論會議 林右昌：居隔時間應縮減 16:232022/04/23 生活 本土劇男星PCR陽性確診 凌晨發文親吐身體現況 10:062022/04/23 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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