居家照護民眾提出的疑問，台中市府表示會優化精進。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市居家照護計畫上路第2天，市府民政局統計截至23日，計有230人申請居家照護，其中155人已收案居家照護，輕症或無症狀的確診居照者，從垃圾到怎麼供餐提出問題五花八門，市長盧秀燕表示，還在磨合期，會收集居照者意見，盡快優化精進。

確診者申請居家照護人數增多，盧秀燕表示，新上路的居家照護計畫實施後，也展現強大台灣人情味，有的親朋好友紛送食物到確診者居家照護門口，但提醒不能和確診者接觸，互相幫忙也要人人落實防疫。

民政局長吳世瑋指出，截至23日計有230人申請居家照護，累計2天來有155人已收案居家照護，28人評估中，47人未符合收案條件，未能收案居家照護者將送加強版防疫旅館。

盧秀燕說，行政院長蘇貞昌針對目前快速發展的疫情趨勢，表示會逐步調整防疫步驟，未來有可能會「縮短隔離時間」、「縮小隔離項目」，目的是為讓民眾回歸正常生活。

每名確診者周遭都會匡列些居隔者，按照目前每日增加數千例確診者，而且增加的速度愈來愈快，各地都會面臨許多問題，包含許多居隔者還沒收到防疫單位的通知等。

對近日居家照護民眾反映問題，吳世瑋說，有的居照者以個資為由，不想讓社區的管理會知道，但如果一人居住，居照過程誰來送餐？所以將對社區大樓居家照護者研擬同意書，供居家照護者填寫，以利管委會協助送餐上樓等事宜。

「一天接兩通電話，太多了！」有居家照護者抱怨詢問電話太頻繁，吳世瑋強調，有居檢者不想每日接到公所關懷電話，因為打電話關心是關注確診者現況，將持續依規定執行，每日撥打電話關心，以利掌握民眾健康狀況，籲確診者體諒公所人員的用心與任務。

至於清運垃圾次數，民眾居家照護期間產出家中垃圾，應以垃圾袋密封紮緊，暫時放置家中，於居家照護10天期滿後，請再暫置2天後，依平時家用垃圾交付方式，提供給垃圾車。