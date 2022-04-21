43歲香港女星廖碧兒（Bernice Liu）2000年獲選溫哥華華裔小姐，隔年又成為國際華裔小姐，接著踏入演藝圈成為演員，過去還和楊冪前夫劉愷威有過一段情，又曾遭百億富二代打槍「豪門夢碎」引起熱議；近日廖碧兒因工作在隔離中，特地開直播和粉絲互動，直接大方素顏上鏡，緊身上衣讓她超兇身材全現形，網友大飽眼福。

廖碧兒從華裔小姐轉型成演員後，工作邀約不斷，近期因為工作關係在防疫旅館隔離中，她也沒閒下來，不時會透過IG開直播和粉絲聊天互動，分享近況；最近一次廖碧兒邊吃早餐邊直播，直接頂著剛起床大素顏上鏡，已經43歲的她臉上找不到皺紋，白皙透亮的狀態保養得極好。

近日廖碧兒因工作在隔離中，特地開直播和粉絲互動，直接大方素顏上鏡，緊身上衣讓她超兇身材全現形。(圖/ 摘自廖碧兒IG)

而一直以來廖碧兒也不吝嗇展現傲人身材，直播中她穿了一件合身上衣，胸前扣子沒扣好隱約露出事業線，而上衣太緊也讓渾圓飽滿的美胸現形，相當性感撩人；廖碧兒愜意地表示，「給生活找點樂子，我在隔離的日常」。

大票粉絲看到廖碧兒連日常穿搭都性感十足，忍不住驚呼，「隨便穿都藏不住的好身材」、「很胸，明明在吃早餐，只看到胸」、「太辣了吧」、「女神好性感，每天都想看啊」、「期待Bernice新作品」、「根本看不出43歲了耶」。