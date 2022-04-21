南韓夯女團TWICE台籍成員子瑜（周子瑜）是團裡的顏值擔當，日前傳出有意單飛發展個人事業，還遭「JYP娛樂」獨漏專輯花絮；但子瑜人氣不受影響，近來還自己接下品牌服飾代言，官網也釋出她的夏季款宣傳照，穿碎花洋裝的她大方秀裸背姿態迷人，讓粉絲們張張都想當桌布。

品牌服飾官網年初曾釋出子瑜拍攝的春季宣傳照，只見她輕鬆駕馭各式風格，從連身洋裝到西裝套服，連OL風格到辣露蠻腰的可愛性感都有，被她一穿便掀起搶購熱潮。如今隨著夏季腳步漸近，子瑜的新宣傳也照跟著亮相，當她換上碎花洋裝並露出美背，白皙皮膚一覽無遺。

該品牌服飾本季以休閒少女風的裙裝為主，畫面中子瑜穿上一身細肩碎花洋裝，正面細肩帶小露香肩已經魅力滿點，然而真正的亮點藏在背後，一轉身背後鏤空的設計露出大面積光滑美背，令粉絲瞬間被電暈：「實在太漂亮了」、「這裙子就是子瑜的」、「拜託給我更多！」。

雖然子瑜經常有TWICE作品裡畫面太少、被經紀公司冷落的爭議，但她的驚天顏值始終都是最吸睛的嬌點；而她爆出有意「單飛不解散」後，公司一度「疏失」在TWICE專輯花絮獨漏子瑜個人畫面，氣得全球粉絲及子瑜媽媽要求「給交代」，事後JYP娛樂也道歉保證不再重蹈覆轍。