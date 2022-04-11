女星「大牙」周宜霈從《我愛黑澀會》出道，近年大牙把演藝重心轉往戲劇，陸續交出《1989一念間》、《天之蕉子》、《一個屋簷下》等作品，同時，大牙也是幸福人妻一枚，她與小7歲的羽球教練老公「阿廖師」登記結婚1年多，而大牙昨（10日）則突曬白紗照，解放美背畫面唯美。

大牙昨突然在網上PO白紗照，她身穿白色透膚蕾絲長袖婚紗，背後開深V設計，讓大牙白皙美背和健美肌肉線條全都露，搭配公主風蓬蓬裙襬，讓她宛如真人版公主，也有人敲碗要大牙轉身，她則笑說：「沒化妝醜醜啦」。

同時，大牙也有感發文：「這不是我第一次穿婚紗，卻是我笑得最開心的一次」，同時再放上充滿愛心的笑臉表情符號，而大牙一句「笑得最開心的一次」，也被粉絲猜測是她為自己婚禮而穿婚紗，加上照片中還有許多套待她換穿的白紗被套上模糊特效。

有網友就留言問：「這是為你們自己拍的嗎？還是戲劇呢？」，大牙則賣關子說：「猜猜」，不過多數網友都直呼：「漂亮的背影」、「夢幻的婚紗」、「哇 是終於拍婚紗照了嗎 期待成品」、「背影美到不行，想求正面照」。