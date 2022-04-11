日本47歲女星華原朋美過去曾以甜美臉蛋與優雅的歌聲紅極一時，但後來因負面新聞纏身逐漸淡出演藝圈，直到45歲未婚生子才再度出現在新聞版面並開始登上綜藝節目積極復出。於2021年宣布與經紀人結婚的她，因產後體重持續狂飆至79公斤，與過去纖細的身材相差甚遠，讓她終於在年初決心減肥，不過近日她雖成功甩掉近25公斤，身體卻逐漸出現狀況而趕緊就醫，再度引起網友熱烈討論。

華原朋美在今年1月1日時曾在個人部落格中公開婚後體重為79公斤，而且體重還持續上升，讓她因此下定決心要減肥，而經過幾個月嚴格的飲食控制及運動後，在她4月2日所公開的體重中已降到54.7公斤，成功甩掉24.3公斤，但近日卻傳出她因此出現身體不適緊急前往醫院治療的消息。

事後，華原朋美在本月9日也在部落格上證實，自己因為瘦下來後持續出現偏頭痛以及頭暈的症狀，而且每天出現的情況不同而開始影響生活，讓她感到相當辛苦，媽媽也十分擔心她的狀況，因此前往醫院檢查，醫生則表示她的症狀是因為減肥造成的，之後可以透過治療逐漸改善，希望大眾不要為她擔心。

事實上，華原朋美為了減肥十分積極努力，除了經常在部落格上分享上健身房的側拍照及心得外，為了節食她的晚餐有時候只蒸了兩個扇貝就解決，讓不少網友看了十分擔心，紛紛留言「減肥也要均衡飲食喔」、「這樣吃得太少了」、「只吃這樣健康嗎？」、「突然節食會復胖很快」、「這樣吃身體會受不了吧」，不過也有不少粉絲替她加油打氣。