肉毒桿菌不只用來瘦臉除皺紋，對付長年的偏頭痛也有效。高雄一名57歲婦人15年來飽受偏頭痛之苦，還出現憂鬱症，醫師使用肉毒桿菌素注射治療後竟成功治癒，6個月內未再嚴重發作。醫師強調，肉毒桿菌對頭、頸、肩部等部位減痛療效都好，安全性也高。

郭女37歲起就有偏頭痛，發病時怕光、怕吵，常一個人躲在昏暗房間，嚴重時甚至會噁心、嘔吐，幾乎天天都到急診室去打針，工作大受影響，更因此罹患憂鬱症，到高雄市立大同醫院神經內科求診。醫師張揚沛將肉毒桿菌素注射液（Botox）注射在郭女的眉頭、太陽穴、後頸等部位後，竟成功治癒困擾她多年的痼疾。

張揚沛表示，偏頭痛通常和家族遺傳相關，在情緒或天氣變化時，或月經前後容易發作。通常伴隨著噁心嘔吐，畏光怕吵，疼痛可以持續到三天，女性多於男性。每週疼痛超過一到兩天就算是頻繁發作，建議要就醫。傳統治療為每天口服預防用藥，副作用如血壓降低、頭暈、體重增加及注意力下降。肉毒桿菌素對疼痛有阻斷傳輸的效果，可減痛5至7成，每3個月注射一次，效果約可維持3至6個月，沒有嚴重副作用。

張揚沛強調，偏頭痛患者若未採取正確的治療，大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP(降鈣素基因關連胜) 和PACAP (活化大腦垂體腺酸環化胜)將會加強疼痛的傳遞，有可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，這些都可能會在未來轉化為憂鬱、失眠、眩暈等併發症，長期發作更可能會影響記憶力與判斷力，增加發生心血管疾病的風險。