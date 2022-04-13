高端疫苗(6547)腸病毒71型疫苗的三期臨床試驗結果，今日刊登在國際頂堅醫學期刊刺絡針Lancet接受並刊登出來。推薦引文中也特別強調了2~6個月低齡嬰幼兒預防的重要性、與追加免疫施打的效益。高端指出，非常榮幸能藉由The Lancet與全球醫學專業人士分享高端腸病毒71型疫苗優異的安全性、有效性、及跨基因亞型的交叉保護力。

高端此項腸病毒71型疫苗第三期試驗，為全球同型疫苗中首先採取多國多中心（MRCT）跨國執行、並涵蓋至2~6個月低齡嬰幼兒的試驗。試驗數據顯示疫苗安全耐受性優異，並取得真實世界（real-world）疫苗效力數據達100%、統計回歸分析效力理論值高達96.8%的優異成果。

本篇刊載於Lancet的論文，由越南巴斯德研究所Trong Toan Nguyen醫師(越南總主持人)擔任第一作者，共同通訊作者則是由台大兒童醫院院長黃立民醫師(台灣總主持人)，以及高端醫學事務處長戴伊晨醫師(腸病毒疫苗開發專案負責人)協力擔當。

高端感謝台大醫院團隊、林口長庚邱政洵醫師團隊、新竹馬偕林千裕醫師團隊、台北馬偕邱南昌醫師團隊、台中榮總陳伯彥醫師團隊、越南胡志明市巴斯德研究所團隊、越南第一兒科醫院團隊，以及CRO機構與各分析實驗室等，超過數百名專業人士的共同協力。