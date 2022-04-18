6至11歲打莫德納引家長反彈 陳時中：兒童BNT合約草本已送 尚無回應

指揮中心昨天宣布，通過莫德納6到11歲兒童疫苗EUA緊急授權，可施打半劑量，不過消息一出又有家長不滿，為何不是兒童版BNT，看到這現象，醫師陳志金表示，這樣的觀念有如無限循環「沒給我們的才是最好的疫苗！」

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書發表食藥署通過6到11歲莫德納疫苗EUA的看法，嘆道「可以預期的，我們又會經歷一開始打AZ疫苗、年長者打疫苗、高端EUA的循環」，表示無論政府先通過的是哪一支疫苗，總是有人會想，「為什麼不給我們另外一支？為什麼不像買菜一樣，統統都給我們選？政府沒給我們的，一定是比較好，我們要等BNT、高端、Novavax」，但這些人似乎忘記了，一開始他們的訴求是「快讓我的孩子打疫苗」。

陳志金說，打不打疫苗，無論什麼決定，大家總是會在結果不如意，發生事情的時候，覺得自己當初「沒做的選擇」才是對的。但其實換個方面想，若當初是選擇另外一個，應該也不會比較好，說不定還比較差，「已經做的選擇，就是最好的選擇！面對無法改變的事實，我們可以改變自己看事情的想法，且好好的在做選擇之前討論清楚，一旦做了選擇，就不要再回頭去想那個沒選的！」

也就是說，陳志金所認為「最好的疫苗」只不過是人的一種心態，總認為得不到的才是最好的。該文也引起網友們共鳴，紛紛留言：「真心看著都覺得累，當個明理的家長需要修學分吧」、「莫德納很好阿，擔心就不要打」、「分析得很中肯！」、「眼前已是最好，但也還是覺得別人的比自己好，這是得不到的最好理論嗎？哈哈」。