疫情下的金門馬 700人清晨濃霧中起跑。李金生攝

因疫情停辦2年的金門馬拉松，今天上午6時帶著鄉親的祝福和疑慮，在濃霧中從金湖綜合體育館起跑，746位選手難掩興奮邁開腳步馳騁賽道。有些鄉親仍擔心疫情在賽後爆發，在縣長楊鎮浯臉書直播畫面下留言：「天佑金門!」

國際認證的金門馬拉松賽事，過去競賽組8000人名額立即秒殺，但在新冠疫情陰影下停辦2年，此次在鄉親許多疑慮下復辦，人數壓縮到746人，其中從台灣搭機跨海參加的跑者不到300人。

雖然縣府在「健康第一、安全第一」的原則下，取消開、閉幕儀式和賽道鄉親啦啦隊，並採取最高規格的防疫措施，跑者需打滿3劑疫苗，且還要快篩合格，才能進場參加比賽。

但因連日來確診個案不斷增加，全縣至今已累計13例，仍讓不少鄉親對金門曾在連2年維持全國唯一「零」確診時停辦馬拉松，此次卻在國內疫情全面爆發時復辦感到不解，憂心賽後疫情爆開，一發不可收拾，還有網友稱這次比賽是「疫情下的金門馬」。

金門今天晨霧瀰漫，籠罩溫濕的大氣環境，不少多次參加金門馬的跑者表示，他們曾在低溫7度下自金門大學開跑，這回首次碰到濃霧深鎖，感覺海島特別的浪漫，也特別的美，是一次很難得的金門馬經驗。