華人歌壇天王周杰倫昨(13)日自曝就醫照片，提到自己有手麻及呼吸問題，除了擔心是心臟出狀況外，還提到了「恐慌症」(Panic Disorder)。雖然從周杰倫簡單的敘述中，無法探究恐慌症的可能性，但醫師指出，臨床上有13項觀察指標，若是同時間有4種或4種以上之症狀，並在10分鐘內達到最嚴重程度，是恐慌症發作的可能性相當高。

周杰倫。(圖／本報系資料照)

中國醫藥大學附設醫院指出，要談恐慌症前，可以先了解什麼是恐慌症發作(Panic Attack)，通常指的是：在進行一般日常活動的時候，身體卻釋放面臨威脅才會出現的強烈不適感，但事實上並無真正的危險。

●恐慌症發作症狀：

醫師列出恐慌症自我評量表，一般發作時可歸類出13種症狀，包括：

1.心悸、心臟怦怦直跳、或心跳加快；

2.大量冒汗；

3.顫慄發抖或虛弱無力；

4.感覺呼吸困難或窒息感；

5.哽塞感；

6.胸悶或胸痛不適；

7.噁心或腹部不適；

8.頭暈不穩的感覺或暈厥；

9.失去現實感（覺得身邊的一切都不真實）或失去自我感（自己好像與身體脫離）；

10.害怕自己即將失去控制或即將發狂；

11.害怕即將死去；

12.感覺異常（指尖、嘴部或身體發麻或有刺痛感）；

13.覺得冷或發熱。

典型的恐慌發作時，會有一段時間感到強烈的害怕和不適，尤其有上列任4種或4種以上症狀，務必在就醫時說明，幫助醫師判別是緊急生理如心血管疾病問題，或是恐慌症急性發作。

●哪些人會得到恐慌症？

精神科醫師楊聰才指出，恐慌症是一種焦慮型疾病(Anxiety Disorders) ，當發生急性焦慮時，合併自律神經失調，就會造成全身的生理狀況。像有的人會描述自己像喉嚨像被掐住、呼吸困難；也有人全身爆冷汗、肢體有麻痺感，還有人心跳加速亂拍，類似周杰倫所描述的狀態。

(圖/ 摘自周杰倫IG)

雖然恐慌症已成為現代文明病，但臨床上無法預測哪些人是恐慌症高危險群，任何人都有發病的機率。

杏語心靈診所分析指出，女性罹患的機率雖然高於男性2~3倍，但原因不明。有的研究者甚至懷疑這個數據，因為男性比較不願意看醫生，導致罹病機率被低估，才會讓女性的罹病率相對增加。尤其很多人會直覺認為是社會壓力與心理因素造成恐慌症，但相關的研究卻無法證實這點。

●我得了恐慌症怎麼辦？

楊聰才醫師提醒，若短時間內出現上列症狀，並在一個月內反覆發作的話，患有恐慌症的可能性非常高，最好尋求專業的精神醫療團隊協助改善。

醫師強調，恐慌發作是可以克服的，有很多種療法皆有成效，幾乎所有人的症狀都會有好轉。藥物和心理治療，不管是單獨使用還是結合起來進行，都非常有效。此外，練習放鬆訓練，像是腹式呼吸法等，對於發作時緩解會有不小的幫助。

此外，自律神經失調有時也會讓人呼吸不順、胸痛、胸悶、心跳不順、心悸及窒息感。若是自律神經失調，起因就多半來自情緒及內外在心理壓力，要適當休息並且學會紓壓，對於恢復健康才有助益。