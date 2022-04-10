當腦部血管某個區塊突然堵塞或破裂，就是腦中風發作的危急狀態。多年來，醫學界致力於預防腦中風，除了建議高危險群要持續良好生活作息、調控血壓、血脂及血糖，避免慢性病上身外，定期健康檢查也是重點項目。高雄長庚醫院長期照護整合中心主任張谷州醫師指出，臨床數據顯示，高達8成的腦中風病人屬於缺血性腦中風，病況都非短時間造成，其實日常都已有警訊出現卻被輕忽。

中風分類。(資料來源/國健署、台灣腦中風學會)

●研究：暫時性腦缺血者 7天內中風的危險性增加8-12%

張谷州醫師表示，以缺血性腦中風來看，大多起因於腦血管硬化、狹窄或是血栓塞住血管，使供應腦部血流突然中斷，腦組織無法獲得足夠的氧氣及養分，在短時間內大量壞死，造成日後失能、癱瘓，或傷及思考、記憶等功能。

值得注意的是，在缺血型中風出現重大發作前，恐已有多次小發作卻被忽略，這種現象被稱為「暫時性腦缺血」(Transient Ischemic Attack，TIA)

暫時型腦缺血症狀與缺血型中風類似，差別在於大多在24小時內會復原，容易被忽略。(圖/中時新聞網製圖)

暫時性腦缺血的發作症狀包括突發性的頭昏眼花、四肢手腳麻木、虛弱無力；或某一側身體偏癱、某半邊的臉垮下來；突然失去平衡以及身體的協調能力、失去單眼視覺或雙眼視覺、複視、突然頭痛等。

由於腦部暫時性缺血的狀況與中風類似，最大差別在於患者常常休息一下就好，大多症狀在24小時內會消失，因此許多人都會解讀為太累、身體虛等，忽略已是重大身體警訊。

台中榮總腦中風中心指出，根據文獻，部分缺血性中風患者，都曾暫時性腦缺血發作，如果這些患者當時能被告知及正確處理，將可預防腦中風之發生。

此外，臨床研究也發現，當病人有暫時性腦部缺血發生時，7天內發生中風的危險性，會增加8- 12%，對同時有頸動脈狹窄的病人而言，危險性更是暴增。

●中風高危險群 若有腦部短暫缺血症狀 盡速就醫

張谷州醫師強調，只要是高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、肥胖、飲酒、吸煙、高齡或曾有中風病史者，都是中風的高危險群，若又有上述暫時性腦缺血發作症狀的話，更應積極盡速前往醫院進行詳細檢查，特別是中老年人或患有血壓高及有其他心血管危險因子的人，絕對不要輕忽。