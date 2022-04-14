根據推估，全台灣約有200萬名偏頭痛患者，發作時常嚴重影響生活及工作。由於病患常痛到無法出門，必須在家臥床休息，造成失能；且偏頭痛可能引發精神及睡眠方面等相關合併症，如憂鬱、焦慮、失眠等。全球統計顯示，偏頭痛患者每個月有近10天大受影響，平均每位患者因偏頭痛所帶來的失能導致生命耗損高達4年，足見偏頭痛為不容小覷的疾病。但神經內科張允中醫師接受《健康療天室》訪問時提到，其實許多人頭痛原因是「張力性頭痛」而非偏頭痛，這反而跟壓力或姿勢不良比較相關。如何辨別自己的症狀是否偏頭痛，並且避免發作、有效緩解痛苦，張允中醫師詳細說明。

偏頭痛吃止痛藥越吃越沒效？ 醫公開「治痛絕招」減少發作。(影音來源/健康療天室提供)

●每10人就有一人偏頭痛 年輕族群失能關鍵

世界衛生組織將偏頭痛列為10大健康疾病之一，根據最新《全球疾病負擔研究》指出，偏頭痛高居導致失能的疾病第2位已長達30年。在台灣，偏頭痛盛行率為9.1％，相當於近10人就有1人受偏頭痛所苦，推估目前約有180-200萬人深受其害。值得注意的是，偏頭痛更是造成15-49歲年輕族群失能、殘疾的首要原因。

張允中醫師指出，許多人認為如果單邊頭痛就叫偏頭痛，這是不正確的觀念。如何分辨是偏頭痛或是張力、壓力型頭痛，可以觀察這些點：

(圖/健康療天室提供)

(圖/健康療天室提供)

●偏頭痛的原因至今不明 這些誘發因子盡量避開

醫師表示，偏頭痛是原發性頭痛，到底甚麼原因導致，醫界目前尚無定論。但降低偏頭痛發作頻率，是減緩偏頭痛威脅的重要關鍵。

張允中醫師提到，臨床上，下列幾點都是可能誘發偏頭痛的因子：

1.氣味：有些人聞到一些特殊的味道就會頭痛，比如說油漆味、或聞到特殊的香水味，都有可能誘發頭痛

2.溫度：有的時候吹到冷風、夏季進出冷氣房時溫差過大、洗頭後頭髮沒吹乾，也都可能讓頭痛急性發動。

3.食物：雖然每個人對食物的感受不同，但基本上酒精、過量咖啡因、加工、含糖及刺激性食品，都易誘發頭痛。

4.睡眠不足；

5.看到閃光。

這些因素都有可能誘發頭痛，張允中醫師建議，有頭痛困擾的人要觀察自己在什麼樣的情況下容易頭痛，日後盡量避免這些狀況，也可以有效降低頭痛困擾。

●偏頭痛「治痛絕招」 預防性治療用藥已納健保

治療偏頭痛可以分為止痛藥物及預防藥物兩大類。一般來說，急性發作時可服用止痛藥，但當頭痛發作頻率每個月超過4次，或疼痛超過8天，並持續3個月以上，偏頭痛可能已經進展成「慢性偏頭痛」。

(圖/健康療天室提供)

醫師指出，對大多慢性偏頭痛患者來說，止痛藥已無法緩解頭痛，甚至劑量會越吃越多，反而加劇頭痛時，就必須透過「預防性治療」來減緩頭痛頻率、達到治痛效果。主管機關已於今年正式將預防性治療藥物納入健保，降低患者用藥上的經濟負擔，使患者可以選擇最適合自己的治療方式。