今天適逢穀雨，這是24節氣中的第6個節氣，也是春季的最後一個節氣。近日因本土疫情個案攀升，加上兒童個案出現重症，格外讓家有幼童的家長憂心。做好順時保養，不但能讓自己在疫情期間有更好自體保護力，也能間接為沒有病毒抵抗力的孩子築起防護牆。預防醫學醫師洛桑加參以他的順時養生法提供參考。

洛桑加參醫師認為，想要健康不一定要遵守一大堆戒律，把自己過得很苦。反倒希望能以享受健康、走走路、睡個好覺的生活角度出發，於吃吃喝喝中，找到屬於自己的幸福泉源。他在《靜心·淨心》書中提供自己的順時養生心法：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

洛桑醫師也特別建議，穀雨季節最適合喝杯好茶，但最好是剛泡好的熱茶放到適口溫度就喝，尤其春季氣溫變化大，相較於冰飲使人體溫降低、免疫力跟著下降，暖潤的溫茶更具放鬆、恬淡、舒展的功效。

●助排濕健脾 專家推薦5黃1白好食材

穀雨節氣通常天氣多變偏於潮濕，以中醫觀點來看，排濕健脾就是養生重點。中醫認為黃色食物在五行中與「脾」一樣屬土，能入脾胃，調節新陳代謝，保護脾胃健康，維持脾胃的功能。而食物中自然的甘味，也有益脾健胃之功效。像南瓜、地瓜、胡蘿蔔、馬鈴薯、玉米等都是脾胃的好朋友。除此之外，質感滑潤的山藥也助整腸健胃，都是穀雨時節的養生好食材，搭配各種蛋白質，像是排骨、雞腿肉等，增肌減脂又能提升免疫力，一舉兩得。