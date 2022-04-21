每年的4/21是「世界急性骨髓性白血病(AML)日」，這是成人最常見的急性癌變，俗稱急性血癌。與其他發展日程漫長的癌種相比，急性血癌的特色就是發作快而突然，許多人可能昨天還活蹦亂跳，今天就突然發病。更危險的是，急性血癌的病情往往來得既凶猛又嚴重，令人措手不及。中華民國血液病學會理事長周文堅醫師提醒，急性骨髓性白血病的症狀包括「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療。急性血癌並非絕症，把握治療黃金期是關鍵。

●發病原因不明 症狀不具特異性 常被誤判或忽略

中華民國血液病學會秘書長侯信安醫師指出，急性血癌患者會因骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓中，並且取代正常血球。

其中紅血球若不夠，會導致臉色蒼白、氣喘如牛；正常白血球若不足，易感染發燒；異常血球若大量增生在骨髓，則會造成骨髓膨脹、關節疼痛；血小板若不足，凝血功能變差，有的患者可能有異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青。女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。

侯信安醫師強調，急性血癌的起初症狀不具特異性，很容易被當成其他疾病而被誤判或忽略。臨床觀察，有患者長時間發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒；也有患者牙齦持續出血，以為罹患牙周病，找牙醫檢查，牙口卻很健康；也有病人血尿以為是結石，常常經過各種檢查後也查不出病因。

建議有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血，尤其身體不容易觸碰的部位，如大腿內側」、「骨骼疼痛」四大症狀者，最好透過血液檢查，確認血球是否異常，或再進一步進行骨髓檢查。

日常四症狀，注意恐是急性骨髓性白血病。（圖／中華民國血液病學會提供）

●急性血癌並非絕症 掌握治療黃金期 痊癒機會大提升

根據衛生福利部最新癌症登記報告，台灣每年新增約850名急性骨髓性白血病患者。因病情惡化快速，若是延遲就醫，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，少數患者可能因此一送醫就住進重症加護病房。

為讓更多人提防急性血癌為害，血液病學會特別成立「急性骨髓性白血病衛教網站」，提供症狀、治療、日常照護全方位資訊。

侯信安醫師說，很多人一聽到急性骨髓性白血病就聯想到致命血癌，可能因為過去治療武器僅有化學治療與幹細胞移植，病患存活狀況並不理想。但近幾年有多款創新標靶藥物登台，可延長存活、提升治癒機會。醫師指出，藥物治療對年長或共病患者療效好、副作用少、耐受性高，存活期從3個月延長到12個月。年輕患者透過精準治療，可強化治療深度，讓骨髓移植效果更佳，大幅提提升痊癒機會。