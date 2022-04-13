頭痛、四肢失去協調能力而走路歪斜，是中風的典型症狀，不過一名60歲婦人因頭痛、暈眩、走路不平衡、手腳無力而就診時，卻發現真正病因，其實是婦人長了腦膜瘤合併腦幹壓迫所造成。醫師指出，腦瘤通常長的速度很慢，患者往往沒有症狀，要是日常頭痛又伴隨下列8種情況，要注意恐有腦瘤的可能。

收治這名婦人的長安醫院神經醫學中心副院長李漢忠說，腦內腫瘤可以分為良性與惡性，且依生長區域而有不同病況。

也就是說，腦瘤患者會表現什麼症狀，取決於腦瘤的性質、腦瘤生長的位置、和腦瘤長大的速度，都會帶給神經系統哪些影響。但若嚴重壓迫腦幹，就恐造成永久性癱瘓。

●腦瘤原因不明 好發在兩種年齡層

三軍總醫院放射腫瘤科任益民醫師指出，造成腦瘤原因不明，以目前研究分析來看，較易增加腦瘤風險的因素包括病毒、化學物質、遺傳等。腦瘤雖不是最常見的腫瘤，但種類繁多，且因腦部功能特殊又重要，同時腦內空間有限，腦瘤會壓迫正常腦組織，影響腦部各項功能，因此，就算是良性的腦瘤也要謹慎處理！

醫師指出，腦瘤可以發生在任何年齡，但研究顯示，最常發生在兩個年齡層：第一個是3到12歲之間，第二個是40到70歲之間。

●早上特別頭痛、新發作的癲癇 都是腦瘤警訊

任益民醫師解釋，腦瘤的症狀視其大小及在大腦內的位置而定。當腫瘤在有限空間的頭顱內生長時，會因壓迫腦組織或浸潤腦組織而產生症狀；也可以因為腫瘤周圍腫脹和水腫而造成腦壓昇高，導致噁心嘔吐等症狀。不過大多數腦瘤生長速度緩慢，一開始往往沒有感覺，腫瘤長到一定程度，才會引發症狀。醫師也提供腦瘤常發生的症狀，包括：

1. 持續頭痛，尤其早晨特別痛；

2. 走路歪斜、四肢不協調，；

3. 抽搐；

4. 眼球運動不正常或視力改變；

5. 噁心、嘔吐；

6. 記憶力或人格改變；

7. 手、腳無力或失去感覺；

8. 說話能力改變，語無倫次。

值得注意的是，腦瘤的症狀來得不會太快，因此不僅患者輕忽，外人也不太容易發現異狀。外科醫師白映俞強調，若是日常出現類似中風這類手腳無力、言語混亂、臉歪嘴斜、走路不平衡等症狀時，也要注意腦瘤的可能性，應該盡早就醫確診，以免增加日後失能風險。