國內首例兒童新冠重症個案，因病程快速且症狀罕見，今（19日）凌晨因敗血症導致腦幹腦炎離世，讓外界相當不捨。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，該名男童在臨床上有抽搐及腦炎的表現，因此提醒，「抽搐」可能是兒童感染Omicron後會出現的徵兆，家長們應特別留意。

吳昌騰17日在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，國內首例兒童感染Omicron重症個案，因在臨床上有抽搐及腦炎的表現，讓家長及第一線兒科醫師都繃緊神經。

吳昌騰以瑞典、南非、日本的研究報告舉例。在Omicron佔瑞典病例98%以上時，有4名確診兒童就因抽搐而被送往兒科急診，其中3名男童，年紀分別為3個月、21個月和14歲，過去都沒有癲癇、熱痙攣或其他病史。

南非研究人員則指出，該國去年10月至12月期間，有138名13歲以下的兒童因確診新冠肺炎而住院，其中有19名兒童曾抽搐發作，但僅2名兒童先前有痙攣病史，其於17名兒童完全沒有痙攣病史。

日本兒科醫學會也發現，在Omicron流行期間，1至4歲兒童的熱痙攣發生率為9.4%，遠高過Delta流行期間的3%，此外，Omicron流行期間，5歲至11歲兒童的抽搐發生率也從0%增加至3.5%。

吳昌騰表示，綜合上述研究報告可知，兒童感染Omicron後，熱痙攣發作的年紀不限於常見的6個月到5歲之間，並強調，「抽搐可能就是兒童感染Omicron後會出現的徵兆」，提醒家長們要特別注意。