國內出現首例兒童新冠重症個案，嚇壞不少家長，擔心家中寶貝染疫而不自覺，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提出4大警示徵兆，不過小兒專科醫師王韋力提醒，由於幼兒的意識狀態不容易評估，到真的意識不清，通常都非常嚴重了，因此若發現孩子活力下降時，就要特別注意了。

防兒童重症！羅一鈞揭染疫常見症狀 出現「4大警示徵兆」盡速就醫

新北市2歲重症男童，病毒罕見進展快速，由於兒童染疫的症狀和感冒很相像，引起不少家長擔憂，羅一鈞指出，兒童染疫常見的4大症狀為咳嗽（喉嚨痛）、流鼻水（鼻塞）、發燒與全身倦怠等。

不過羅一鈞也特別說明，如果出現4大警示徵兆可能代表病情嚴重，包括喘氣/呼吸困難，可能代表有感染肺炎；若有持續胸痛/胸悶，代表可能影響心肺功能；若出現意識不清/抽搐，可能是腦炎全身性感染的警兆；嘴唇/指甲床或皮膚發青、冒冷汗，可能是休克缺氧的警示。

王韋力在粉專《威力醫師的育兒週記》補充說明，由於有些幼兒的意識狀態不容易評估，所以兒科醫師常常會以「活力下降」做為意識變化的參考依據。他舉例有些孩子明明燒到39度以上，有時還是活蹦亂跳的，常見腦炎或腦膜炎的兒童，即便醫師覺得活力不好，但家長可能會說「可是我覺得他沒有意識不清」。

王韋力強調，到真的意識不清，通常都非常嚴重了，這也是很多家長常見的迷思，因此他提醒，當兒童活動力下降時就要特別小心，至少應先就近給兒科醫師檢查。