今晨低溫13度，整個中部以北延續昨天的「冷」，今天還多了「濕」。上半天水氣偏多，各地有短暫雨；下半天轉多雲到晴。明起鋒面通過，北部、東部又有陣雨機率。

「春天那欸這呢寒」，今晨低溫在台中大甲13.2度、桃園楊梅13.5度，半個台灣感覺像冬天。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起至周二（19日）的天氣都不太穩定。

吳德榮指出，今上半天水氣偏多，下半天轉多雲到晴，剩下基隆北海岸及東半部有零星短暫雨。氣溫方面，越往南走越舒適，北部14至21度、中部13至26度、南部17至30度、東部16至28度。

周三是24節氣中的「穀雨」，在這時節若突然轉冷，民間有所謂「倒春寒」的說法，對農民在春耕期間帶來困擾。由於北方冷空氣南下，導致氣溫起伏大，較不利農作。

根據最新模式模擬，華南雲系移出後，明起至周二受鋒面影響，北部、東半部有短暫雨；周四（21日）又一道鋒面掠過，各地雲量增；到了周五（22日）天氣又轉不穩定，有小範圍對流發展。