張琳暈倒節目拍攝中斷。（東森提供）

EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》昨日（20日）播出最新一集，派翠克與珍琳、張琳、菲比、方婷進行體能PK，每輸一關就要脫一件衣服。但拍攝當天只有15、16度低溫，且現場狂吹冷風，為了避免懲罰，所有人都豁出去比賽。但進行到第二關時，張琳就玩到幾乎喘不上氣，換場空檔時更跑去乾嘔，臉色開始逐漸蒼白。

沒想到最後一關競賽，張琳才剛下場便明顯面有難色，甚至遊戲才進行到一半，她就當場倒地失去意識。方婷趕緊上前抱住她讓她靠在自己身上，菲比拿自己的外套給她蓋，又遞水跟糖果給她補充血糖，珍琳則不斷摸頭詢問她的意識，派翠克更一臉擔憂的握著她的手，拍攝因此直接中斷。不久後張琳逐漸恢復意識，沒想到她醒來後，竟緩緩說出「愚人節快樂」，原來節目拍攝當天是愚人節，製作單位串通張琳整其它主持人，眾人才驚覺被騙。

張琳笑說「其實我也很緊張，因為是錄影前10分鐘接到這個指令，完全無法思考只好臨場發揮，更不知道大家會不會當真。」她表示原本只說要暈倒，但B2哥覺得只有暈倒太假需要鋪陳一下。她才想起自己以前體力不支會想吐，就在中間隨機應變加入增加真實感。安排自己想吐，這樣就會比較自然逼真。

派翠克直呼自己真的沒有發現，更沒想到會這樣整人，當下整個嚇爆。他表示自己前面就覺得張琳臉色蒼白、狀態怪怪的，拍攝空檔還不斷問她還好嗎？所以最後她昏倒時，當下心裡真的很慌張，完全沒有任何懷疑。「因為一直用力吹氣加上低溫，真的頭會暈，所以她倒下時我都在想『死定了、出包了、這集不能播了』，但看到大家還邊在繼續拍攝，我還自我懷疑，想說是我太誇張了嗎？其實這樣還好嗎？」