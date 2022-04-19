明天（20日）是24節氣的「穀雨」，也是春天最後一個節氣，此後雨水會逐漸增加，也是氣溫開始回升之時，適合農民播種耕田。命理專家小孟老師特別分享穀雨的7大禁忌，並且加碼曝光求財妙招，供民眾參考。

▍禁忌1：戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

▍禁忌2：不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

▍禁忌3：避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林容易被害蟲叮咬，因此盡量避開森林與雨林之地。

▍禁忌4：注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，且溼氣較重，因此要多加除溼，以免引發痛風。

▍禁忌5：小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或是使用電器用品時不慎觸電。

▍禁忌6：傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

▍禁忌7：上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，導致跌倒摔倒，建議避免前往山區。

●開財運方法

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日中午11：00～13：00，向天外祈求財運大發，此碗米為午時穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。