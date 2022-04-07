近期出現不少名人、名演員腦中風的案例，羅東博愛醫院神經內科表示，腦中風急救送醫和一般急症的急救送醫有所不同，為了掌握腦中風的黃金急救期，宜蘭地區消防隊上個月邀請神經內科主任曾弘斌與醫師高志堅，針對腦中風急救特殊性舉辦教育講座。

羅東博愛醫院神經內科主任曾弘斌強調，緊急送醫只是第一步，腦中風發病後的3小時內是黃金治療期，許多民眾對中風徵兆的警覺性不足，常誤以為是疲勞導致的手腳痠麻無力、臉歪嘴斜、口齒不清，而錯失就醫良機。

若消防隊能及早辨識、正確啟動派遣、施作緊急救護，及透過衛教相關訊息，讓家屬在救護車上快速了解可能遇到的中風治療選擇，可加快後續到醫院治療的流程。

曾弘斌表示，第一次中風的病人，在中風一個月後的失能比例高達6成，其中半癱瘓佔了50％、認知障礙佔了46％，甚至需要仰賴人照料，因此家裡如有1個人中風，會影響整個家庭。

例如，失能後衍生出的家庭照護開銷，包含每個月支付的看護、日間照顧中心，一些消耗品尿布、營養品、醫療用品等，以及醫療器材氧氣機、蒸痰機、復健器材、輪椅、氣墊、電動床等支出，費用可高達100萬元。

曾弘斌指出，無論是精神上或經濟上的壓力，1位中風患者影響1個家庭，對於社會、健保醫療體系都是沉重的負擔，因此避免成為家庭裡的重擔，若能及早治療，家屬的負擔也能減輕。

院方表示，中風可以藉由定期健康檢查，做好高血壓、高血脂、高血糖及其他慢性病生活管理，建立良好生活習慣，做好前端預防，掌握緊急治療時機，減少死亡與失能殘障的風險。