去年11月，指揮官陳時中證實，清冠一號治療過100多人，治療以後對重症的情況還不錯。因應本土疫情再起，指揮中心公布輕症居家隔離指引，清冠一號討論度高，也有台商分享自身經驗，在國外確診吃了「清冠一號」救了自己一命。

過去被視為對英國、南非等變異株都有抑制效果的清冠一號，醫界分析清冠一號的運轉機制，能減少病毒入侵的數量、阻止其複製、並降低身體過度的免疫反應。

世衛官網3月31日發布「世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會」報告，認為中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預後，並鼓勵成員國考慮中西醫結合來對抗疫情。

清冠藥物適用對象可分為確診者或高風險族群，可做為無症狀、輕重症確診者對抗病毒治療​，可減少住院天數；高風險族群包括前線醫護、疫調員、警消等，處於高風險環境中或接觸確診者，也可以預防病毒入侵。

面對本土疫情越趨嚴峻，有中醫診所已備妥清冠一號與清冠真空水藥包，提供視訊診療、零接觸看診，阻斷社區傳播鏈。

中醫師鄒瑋倫表示，有因公出國的病人在國外確診，服用清冠藥物後，發燒兩天後4次採檢都是陰性，快速恢復健康，同行者未服用清冠，新冠肺炎症狀拖了10天還沒康復。

鄒瑋倫透露，不會再封城了危險性高，雖然多是輕症，但傳染性高，仍可能留下血管、腦部後遺症，因此自己也開始像去年一樣天天喝，且現在已經再有變異株，清冠藥物也會跟著升級。

媒體報導，衛福部次長石崇良指出，許多大使館在問「清冠一號還有藥嗎？是否能送到駐地國家」。

也有中醫診所在臉書分享，很多商務朋友因為出國洽公，先備妥清冠藥物，未來流感化，會以回家隔離、等待自己復原為防疫指引，建議覺得自己的生活處在高風險的朋友，可以在家準備一些清冠一號，以備不時之需。