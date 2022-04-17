本土新冠疫情延燒，近期每日確診者屢創新高，台北市計畫明(18)日起於信義區試辦輕症居家照護，台北市副市長黃珊珊表示，試辦內容主要針對生活照顧的層面，類似「地方災害應變中心」的概念，明日將對外公布細節。

台北市副市長黃珊珊今出席環保署與慈濟等民間團體合辦的「2022地球日-響綠生活蔬食無痕家庭日」活動，黃珊珊受訪表示，針對輕症居家照護的細節，細節將於明日說明，稍後將到信義區公所進行演練，第一線同仁一樣做好疫調工作，後勤則類似區公所進駐成立地方災害應變中心的概念。

黃珊珊指出，為何會選在信義區而不是其他區，舉例來說，中山區確診者較多，相關工作量也較大，因此必須先建構一個模式出來再套用到其他區，台北市的防疫旅館還有空缺，雖不像其他縣市那樣緊迫，但仍要提早做好準備。

「一個人確診、全家居隔，生活需求要滿足」，黃珊珊表示，禮拜一會先進行假設確診者已經達到防疫旅館不足情況下的居家照顧演練，因為醫療照顧上中央已有相關規定與系統，因此會著重再慢性病拿處方籤、送餐等生活照顧需求。