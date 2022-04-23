取藥「丟鑰匙下樓」惹議 陳時中：有更好的建議可提出

新冠肺炎確診數攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布1周內啟動個居家照護管理措施，允許69歲以下、未懷孕、洗腎的輕症及無症狀個案在家隔離。有民眾擔憂，雙北許多公寓沒有管理員、對講機，要如何取餐、取藥？指揮官陳時中昨表示，如果是他，會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓。此言論引發外界熱議，他今日進一步指出，指揮中心會儘量從法、指引上想辦法解決，至於極端情況，我們只能做建議，大家覺得不好，有更好的建議就提出。

陳時中表示，外送分成幾個方向，去年5月17日勞動部公布準則，我們沒有去修改指引，也沒有說指引不在了。我們前段時間處理的是外送員送到門口，此事共牽涉2件事，1是大樓不准進入，這個問題我們公布了，不能不准，不然就要自己送，總是要維持足不出戶的原則，這應該解決了。

另1個問題是不能怎麼辦？陳時中說，我們來看看什麼地方不能，對於家門打不開，基本上現在大樓多數都有管理員，公寓則可運用對講機，相信9成以上都有。如果壞了，或是沒有對講機怎麼辦？這都是屬於非常少的個案。

陳時中表示，有人問我怎麼辦？我就想說也許請同住的人幫忙開門，很多沒有對講機、對講機壞的地方，有時候就先把1樓大門不鎖。不過萬一都不能，我想說，如果是個人能解決的問題就解決，鑰匙拿到後，基本的清消還是要做。

指揮中心會儘量解決不能、不准的問題。陳時中表示，若大家覺得方式不好，也可以提出來，儘量從法、指引上想辦法解決，極端情況我們只能做建議，大家覺得不好，有更好的建議就提出。