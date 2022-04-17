全台疫情持續延燒，基隆首度破百例，目前有2市場淪陷，市長林右昌表示，今年疫情和去年不同，個案多為輕症、無症狀，市府已擬定SOP，若市場有攤商染疫，不會休市，只會要求該攤位立即停業3天，進行篩檢、清消。

基隆果菜市場昨天新增3例，今天再增2例，另外，崁仔頂魚市也爆發群聚一口氣增6例。林右昌說，市場最近有零星確診案例，但今年狀況和去年不太一樣，個案多半是無症狀或輕症，且民眾疫苗接種率高，不會要求市場休市。

林右昌指出，市府已擬定SOP，若有攤商確診，會請該攤位休業3天，衛生局會將確診者與密切接觸者匡列居隔，並要求所有店員等相關人員進行PCR篩檢，環境也同步實施清消。

另外，林右昌提及，有關本市「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」，昨天已向中央核備，預計明天記者會，對外公布細節和措施，未來輕症不一定收治醫院，或送集中檢疫所，只要符合中央條件，且環境經醫師評估許可，就能在家中進行醫療照顧。

最後，林右昌指出，周末在基隆港務公司家開施打站，民眾相當踴躍，昨天總計接種946人、今早571人，已請醫療單位與港公司協調，將再加開2天，持續為市民服務，施打時段仍為上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分。