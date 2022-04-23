新北今新增1563例，列管居家隔離數2萬3529人，居家照護收治4221人。新北市衛生局表示，新北自14日啟動居家照護後，統計至22日，居家照護與居家隔離人數從1萬1041人增至2萬7750人，增加1萬6709人。

新北今新增14校19園班級停課，包含三峽、三重、中和、土城、汐止、板橋、林口、淡水、新店、深坑、瑞芳、樹林、蘆洲區。25日預計有41校18園復課，經統計受影響校數為92校49園，其中有4校全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。