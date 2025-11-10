民進黨5日召開選舉對策委員會，黨中央發言人吳崢會後轉述，選對會做成決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長，蘇強調已做好準備承擔重任。而根據一份以新北市長選舉為題、1.5萬人參與的網路投票顯示，台北市副市長李四川的支持度最高，遠超其他可能參選者。

針對蘇巧慧被徵召，李四川6日上午受訪表示，自己沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主，選舉的事沒有比輝達進駐台灣、台北市還重要。另外，李四川6日下午主持都委會前，被問及新北市長一戰會不會是屏東的女兒對上屏東的兒子，他笑稱，自己去年和行政院前院長蘇貞昌碰面時開玩笑，若真的是自己與蘇巧慧選舉新北市長，不管誰贏都是屏東、新北市贏。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》今（10）日以「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」為題，發起網路投票，本次投票僅有「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」1題，統計時間為10日起至14日。截至今天下午7點，已有1.5萬人參與投票，其中52.1%的人投給李四川，為所有選項最高；第2名為蘇巧慧，13.0%；民眾黨主席黃國昌為第3名，12.5%的人支持他；第4名為現任新北市副市長劉和然，獲1.7%支持。