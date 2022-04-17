在蔡總統拍板將來疫情應該執行「減災」政策後，儘管蔡總統又對戰術面指示了「重症清零、輕症可控管、正常過生活」，中央流行疫情指揮中心似乎聽不懂這些專家的建議，政策執行起來中央與地方依舊扞格，中央頒布的防疫政策依舊多自相矛盾，這一切的執行面亂象都在於「指揮中心」依然存在，是當前減災政策執行的最大絆腳石。

雖然目前疫情相當嚴重，但重症病例並未如一些專家的預測呈拋物線上升。這就讓台灣「重症清零」的政策可以依現行做法達標的機會很高。輕症病例上升，也沒有看見人民生活受到影響，反倒因為過度防疫政策造成大家生活的不便。所以輕症病例的合理安排才是目前整個防疫節奏的改革重點。

輕症病例不該再如過去一樣，凡確診都要執行任何形式的隔離動作。如果想想以前我們如何對待流感，輕症病例醫師會希望病患能戴口罩，別傳給別人，最好在家休息，別去工作。如果發燒持續3天，要趕緊再回來門診，照個胸片看看是否產生重症。季節性流感的模式在台灣已執行多年，碰到了死亡率相當的Omicron，確實能依此模式有效執行，也不會因此產生重大問題，或醫療機構崩潰。

一些醫療機構崩潰的預言都源自於輕症依然住院隔離的假設，實際上依季流的作法，並不會出現。更何況新冠的疫苗覆蓋率目前已明顯高於流感疫苗，可見輕症隔離更動不會造成醫療崩潰。

輕症病例最好的安排當然是居家隔離，政府犯不著為了一個類感冒疾病還動用公衛資源，成立隔離場所隔離。在家隔離不但可以達到隔離的效果，還能讓很多社會活動，例如上班上學，都能改成在家執行，達到部分隔離的效果，但仍然不會阻礙社會活動的步調。

所以居家隔離是未來輕症處置的基石，這種作法不該擴及接觸者或等待檢驗結果的人，因為台灣人口罩已經戴得很好了。這種相對低風險的人，犯不著就用嚴厲的手法對待。

輕症病人的居家隔離也無須強調其中的「隔離」作為，因為任何在家隔離的動作都是無效作為，居家隔離只是利用空間來隔離大眾，家人被傳染是必然的，但由於大家都打了疫苗，不用擔心。家人也毋須定期檢測，與輕症病患執行同樣的症狀檢測，反而是最關鍵的作為。

居家隔離不論是個案或家人需要的是醫療監測，但並非治療，所以也沒有必要對居家隔離輕症病患配備抗病毒藥物。因為抗病毒藥物是要用於輕症轉重症的病例才會有效，輕症並不需抗病毒藥物治療，重症以抗病毒藥物治療也無效。輕轉重症的拿捏及有效的醫療轉接，才是所有居家隔離政策最重要的制度設計。

所以輕症病患的血氧監測才是目前最必要的居家隔離設備，老百姓也很容易取得，制度只要設計成一定要自購血氧偵測儀才能執行居家隔離，老百姓應該很樂意自購。輕症病患的控管核心就在居家隔離的成功執行。

（作者為中華民國防疫學會理事長）